توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، ارتفاع في درجات الحرارة، وذلك على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، إذ تسجل الدرجة العظمى 26 درجة خلال ساعات النهار، و14 درجة ليلا.

وتسجل محافظات شمال الصعيد 28 درجة، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد 33 درجة خلال ساعات النهار، وتنخفض 20 درجة خلال ساعات الليل، إذ يسود طقس بارد على معظم محافظات الجمهورية.

انخفاض في درجات الحرارة الخميس

وأكدت الأرصاد أن طقس الخميس يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية، إذ تسجل 17 درجة خلال ساعات النهار، بانخفاض نحو 7 درجات عن طقس الأربعاء، في حين تسجل محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبري 21 درجة بانخفاض 5 درجات عن الأربعاء، وتنخفض ما بين 3-5 درجات على محافظات شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار ظهور الشبورة المائية مع ساعات الصباح الأولى، ومزيد من الأتربة العالقة في الجو، وسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

مع استمرار نشاط الرياح على القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، إذ تصل سرعات الرياح إلى 70 كم في الساعة، مما يؤثر على الملاحة البحرية لارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

وتابعت الأرصاد الجوية، في بيانها، أن طقس الجمعة المقبل سيكون معتدل الحرارة، خاصة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية، ومائلا للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافئا على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 2 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 110.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 287 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 3 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 4 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 10.