الأرصاد تحذر من تراجع كبير في الحرارة خلال ساعات: انتظروا منخفض أوروبي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يمثل ذورة الارتفاع في درجات الحرارة، على جميع محافظات ومدن الجمهورية، إذ تسجل محافظات الجنوب 33 درجة مئوية، في حين تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة والمحافظات الشمالية ما بين 27-28 درجة مئوية، بينما تتعرض السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة متقطعة، غير مؤثرة على الحياة اليومية.

منخفض جوي بارد بداية من الخميس

تؤكد الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بداية يوم الخميس المقبل، ولمدة 3 أيام، سوف تتعرض البلاد إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، موضحا أنه منخفض بارد قادم من جنوب غرب أوربا، مع رياح شمالية غربية سطحية باردة، على ارتفاع 6 كيلو مترات فوق سطح الأرض.

ويؤدي المنخفض إلى انخفاض درجات الحرارة، ما بين 6-7 درجات على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تسجل القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري 20 درجة مئوية، في حين تسجل السواحل الشمالية 17 درجة مئوية.

أمطار خفيفة ومتقطعة

تشير منار غانم، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا المنخفض لن يكون بنفس قوة المنخفض الجوي، الذى تعرضت له البلاد منذ أسبوعين، موضحة أن فرص الأمطار سوف تكون خفيفة ومتقطعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ولن تتأثر مناطق مصر الوسطى أو المحافظات الجنوبية بالمنخفض، في حين أن السابق كانت فرص الأمطار فيه، بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، وتأثرت بها كل محافظات الجمهورية.

تضيف عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، أنه بداية من الأحد المقبل، سوف تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، لافتة إلى أنها ستكون متغيرة حسب خرائط الضغط الجوي.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء:

القاهرة 24- 12

الإسكندرية 22- 12

وادي النطرون 22- 11

طنطا 23- 12

شبين الكوم 24 - 12

دمنهور 23- 12

بلطيم 22- 11

مطروح 21- 12

السلوم 21- 11

سيوة 25- 10

بورسعيد 22- 11

دمياط 21- 11

الزقازيق 24- 12

المنصورة 23- 11

الإسماعيلية 25- 12

السويس 25- 12

العريش 23- 10

رفح 22- 09

رأس سدر 24- 12

نخل 22-04

نويبع 27-15

طابا 23- 12

كاترين 23- 03

الطور 23-11

شرم الشيخ 26-15

الغردقة 26- 14

مرسى علم 26- 14

الفيوم 25- 10

بني سويف 26-10

المنيا 26-08

أسيوط 27- 08

سوهاج 27 -09

قنا 28- 10

الأقصر 30- 10

أسوان 31- 12

إدفو 30-11

أبو سمبل 31-11

الوادي الجديد 28- 08

شلاتين 27- 08

أبو رماد 26- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 24- 14