عاجل.. مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو رماد الشلاتين جنوبي البحر الأحمر، ودفع مرفق الإسعاف بأكثر من سيارة؛ لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 7 في حادث على طريق البحر الأحمر

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «أبو رماد - الشلاتين» جنوب البحر الأحمر، وأبلغ مرفق إسعاف البحر الأحمر، ودفع بأكثر من سيارة، وتبين مصرع سائق السيارة يدعى أيمن محمد خير في العشرينات، وإصابة 7 آخرون بإصابات متفرقة.

الإصابات متوسطة بين كسور وكدمات وسحجات

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشلاتين المركزي، بأن حالة المصابين متوسطة وتراوحت بين كسورٍ وكدمات وسحجات، وأجريت لهم الإسعافات الأولية، وجارٍ عمل اللازم.

مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث على طريق مرسى علم

وفي السياق ذاته، لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «مرسى علم - الشيخ الشاذلي» جنوب محافظة البحر الأحمر، ودفع مرفق الإسعاف بأكثر من سيارة، ونُقلت الجثة والمصابان إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.