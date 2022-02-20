انتظام الدراسة في مدارس البحر الأحمر رغم الأمطار والسيول

انتظمت الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس مدن محافظة البحر الأحمر بالإدارة، اليوم الأحد، وذلك رغم الأمطار والسيول التي تعرضت لها عدد من المدن والطرق أمس السبت، ووصلت إلى حد السيول على الطرق السريعة، ما أدى إلى غلق عدد منها قبل إعادة فتحها اليوم عقب الانتهاء من رفع الآثار الناتجة عن تراكمات المياه.

وأجرى هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة تفقدية، لعدد من المدارس بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، يرافقه كمال سليمان رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر، ومحمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، وعدد من قيادات التعليم، تزامنا مع أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2021 / 2022.

وكيل «تعليم البحر الأحمر» يتفقد المدارس

وتفقد وكيل التعليم المباني والإنشاءات بالمدارس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وذلك بعد تعرض الغردقة لحالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة أمس.

وألقى وكيل «تعليم البحر الأحمر» كلمة في طابور الصباح بمدرسة الميناء الثانوية المشتركة جنوب مدينة الغردقة، قدم فيها التهنئة للطلاب والمدرسين و الإداريين وجميع العاملين بقطاع التعليم بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة.

جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

وأكد هشام منير وكيل تعليم البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة أي معوقات تؤثر سلباً على انتظام سير العملية التعليمية.