أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

الفاكهة والخضروات أمر مهم وأساسي في التغذية السليمة، حيث تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، فضلا عن مذاقها المميز، لذا يفضل الكثيرون تناولها ويبحثون عن أسعارها يوميا، خاصة ربات المنازل، لحساب الميزانية وتقوية مناعة الأطفال، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وفي إطار أهميتها المتعددة للجسم ولإمداده بالفيتامينات والمعادن، إضافة إلى أنّها نظام جيد للتخسيس، تستعرض الوطن فيمت يلي أسعار الفاكهة اليوم وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن في الأسواق، من أسعار البرتقال واليوسفي والموز والفراولة وغيرها، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

سجل سعر الكيلو من الموز نحو 10 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، ووصل سعر البرقوق إلى 25 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الحرنكش اليوم، بين 9 إلى 13 جنيها، فيما سجل سعر الكيلو جرام من الفراولة بين 10 و12 جنيها اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس.

ومن أهم الفاكهة في التخسيس والأنظمة الغذائية هو التفاح، والذي تراوح سعر الكيلو جرام من التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيها، أما التفاح الجولدن فسجل سعر الكيلو جرام منه بين 17 و19 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الأمريكي لـ25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأفوكادو 50 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وسجل كيلو البرتقال البلدي سعرا تراوح بين جنيهين إلى 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و11 جنيها في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس، كما سجل سعر كيلو الكنتالوب 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الدوم من 20 حتى 40 جنيها، وسعر سعر كيلو جرام من الكيوي 20 جنيها.