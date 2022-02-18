جامعة الإسكندرية وفرنسا يبحثان إنشاء معمل لإعادة تدوير المخلفات

استقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وفدا من دولة فرنسا برئاسة الطبيب روبير أندريه رئيس مؤسسة Horizons solidarité بفرنسا، والدكتورة رانيا الجندي مسؤول العلاقات الدولية بجامعة سنجور، والدكتور آن كيم كينيبول ممثل منطقة جنوب فرنسا، لبحث إنشاء معمل بجامعة الإسكندرية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، بهدف خلق قيمة مضافة وحماية البيئة.

فرنسا تمول المشروع بـ 300 ألف يورو

أكد «الغندور» أن هذا المعمل يعد مشروعا استراتيجيا وله أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مشيرا إلى أن الجانب الفرنسي يسعى إلى تجميع شركاء للمشاركة في هذا المشروع، من أجل تبادل الخبرات فيما بين الجانبين، فضلا عن الاستفادة من خبرات جامعة الإسكندرية في هذا المجال، وخلق فرص عمل للشباب.

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وأوضح أنه سيتم إنشاء هذا المعمل لإتاحة الفرصة للشباب للإبداع والابتكار في مجال الاستفادة من المواد المحلية من خلال إعادة التدوير، وأن الجانب الفرنسي سيمول المشروع بنحو 300 ألف يورو، مشيرا إلى أن رئيس جامعة الإسكندرية أبرم العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع كبرى الجامعات الفرنسية مثل: إكس مارسيليا، بواتيه، جرنوبول، تولوز، ما يعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية.

تجارب ناجحة

أكد الجانب الفرنسي أن معمل Fab Lab بجامعة كورسيكا بفرنسا، أصبح تجربة ناجحة جدا على المستويين الاقتصادي والبيئي، ويعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية بفرنسا ويحظي باهتمام مؤسسة الرئاسة الفرنسية ومنطقة البحر المتوسط، موضحا أن يسعى للاستفادة من خبرات جامعة الإسكندرية، وأنهم على أتم استعداد لتقديم الدعم الكامل للمشروع والتنسيق مع الجهات المعنية بفرنسا من أجل نجاح تلك التجربة بما يعود بالنفع على الجانبين على المستوى البيئي والاقتصادي والبيئي.

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جاء ذلك بحضور الدكتور سامح شحاتة مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، الدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة نرمين حراز الأستاذ بكلية الهندسة، الدكتورة ريم عبد الحميد الأستاذ بالمعهد العالي للصحة.