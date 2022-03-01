الجيش الروسي يطالب المدنيين بمغادرة كييف

طلب الجيش الروسي من المدنيين في العاصمة الأوكرانية كييف المقيمين قرب منشآت للاستخبارات الأوكرانية، المغادرة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

عقد محادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني غدا

ووفقا لوكالة تاس، عزلت روسيا الجيش الأوكراني عن بحر آزوف، فيما أوضحت وسائل إعلام أوكرانية، أنه يتم عقد جولة أخرى من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني غدا.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه بحث مع المستشار الألماني فرض حظر جوي فوق أوكرانيا وفقا لقناة العربية.