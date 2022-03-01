محافظ الشرقية: دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة بقيمة 24 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن دعم منظومة النظافة بنحو 30 معدة جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 24 مليون جنيه، وذلك للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.

دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة

وأوضح محافظ الشرقية، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن المعدات الجديدة تشمل 8 سيارات كسح، و3 سيارات «سكانيا» حمولة 20 طن لتحميل القمامة، و11 مقطورة مياه رش، و6 «بوب كات» لرفع القمامة، وسلم كهرباء، ومكنسة أتربة، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المعدات تبلغ 23 مليون و813 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ معدات النظافة الجديدة بالحملة الميكانيكية للديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب أحمد جابر، المشرف العام على إدارة المركبات، والمهندس سامي حلمي، مدير إدارة المركبات بالديوان العام.

المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة، والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً، مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة، للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

تطوير منظومة النظافة والارتقاء بالخدمات

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.