محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياه كريمة»

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، ضم رؤساء مراكز بلبيس وفاقوس ويرب نجم وبو حماد وأولاد صقر، بالإضافة إلى مديري المديريات الخدمية والهيئات الحكومية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية.

معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري في 41 قرية و740 تابعاً بمركز الحسينية، تسير على قدم وساق، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين المحافظة ومختلف الجهات المعنية، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منشآت خدمية جديدة تعود بالنفع والفائدة للمواطنين، وتغيير شكل الحياه إلى الأفضل، مشيداً بحجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع في تنفيذ المبادرة.

استعراض قطع الأراضي المتوفرة لإقامة مشروعات تنموية

تم خلال الاجتماع استعراض قطع الأراضي المتوفرة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والكهرباء، والصحة، والخدمات الحكومية، وكذلك موقف الترع المخطط إدراجها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، فضلاً عن استعراض خطة الرصف، ومد كابلات «الفايبر»، لتحسين مستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرى بمراكز ومدن المحافظة.

إزالة العقبات أمام استكمال تنفيذ مبادرة «حياه كريمة»

وطالب المحافظ بتشكيل وحدة عمل رئيسية بكل مركز، وفريق عمل بكل وحدة محلية، لتهيئة الأجواء المناسبة، وإزالة العقبات أمام استكمال تنفيذ مبادرة «حياه كريمة»، التي تمثل شهادة ميلاد جديدة للقرية المصرية.

وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» ستغير شكل الحياة بالقرى، التي ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن الاهتمام، لتأتي المبادرة الرئاسية لتمثل طوق نجاه لقاطنيها، وذلك من خلال الارتقاء بكافة الخدمات التنموية والخدمية المقدمة لهم.