محافظة أسوان تسلم 12 منزلا بجزيرة عواض بعد تجديدها وإزالة أضرار السيول

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى وتحت مظلة مبادرة «الناس لبعضهم» التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس 2020 كلف المحافظ نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بتسليم 12 منزلا بجزيرة عواض والتى تعرضت للسيول وتداعيتها في نوفمبر الماضى عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال الترميم والإحلال والتجديد الجزئى والكلى لها وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة.

استكمال تعويض الأسر المتضررة

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية لسرعة إستكمال تعويض كافة الأسر التى تضررت وتعرضت لخسائر فى منازلها وممتلكاتها، لافتاً إلى استمرار جهود الملحمة الإنسانية التى يشارك فيها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من أجل الإنتهاء من كافة أعمال إعادة الإعمار ودعم الأسر المتضررة بالقرى والمناطق التى تعرضت لتداعيات السيول فى نوفمبر الماضى حيث تم إنهاء وتسليم 480 منزل حتى الآن من إجمالى 1135 منزل جارى العمل على إعادة إعمارها ورفع كفاءتها.

انتهاء أعمال الترميم بمرسى جزيرة عواض

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التكسية والترميم ورفع الكفاءة لمرسى جزيرة عواض من أجل تيسير وتسهيل حركة انتقال الأهالى والمواطنين من وإلى الجزيرة ، بجانب إضفاء المظهر الجمالى والهوية البصرية المميزة للمحافظة السياحية، مشيرة إلى أن ذلك تواكب مع الجهود المبذولة بالتنسيق مع جمعيتى «رسالة» و«نور على نور» لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لـ 251 أسرة بجزر هيسا وتنقار وعواض، إضافة إلى الباتنيون والخزان شرق من خلال توزيع البطاطين والمراتب وكراتين المواد الغذائية.