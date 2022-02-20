محافظ أسوان: جاهزون لاستضافة ختام أولمبياد المحافظات الحدودية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ترحيب المحافظة وجاهزيتها لاحتضان واستضافة ختام فعاليات النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، والذي يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، من أجل دعم المنظومة الرياضية والشبابية بأسوان، باعتبارها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

اجتماع تنسيقي لبحث الاستعدادات

وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء حازم عزت، بعقد اجتماع تنسيقي لتحديد الأدوار ومناقشة مختلف التجهيزات النهائية المطلوبة، بحضور الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مسئولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، حيث وجه اللواء حازم عزت وكيل وزارة الشباب والرياضة، بسرعة إعداد برنامج زمني مفصل بكافة الأنشطة والفعاليات التي ستتضمنها الأولمبياد، مع إخطار كافة الجهات المعنية به حتى يتسنى لهم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، كل فى مجال تخصصه، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية وتوفير خدمات الإسعاف والطوارئ.

وشدد اللواء حازم عزت، على ضرورة التنسيق والتعاون المتواصل بين كافة الجهات المعنية من أجل تذليل أي عقبات أو مشكلات، مع الالتزام بتنفيذ مختلف الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لضمان نجاح فعاليات هذا الحدث الرياضي الكبير، بالشكل اللائق لمحافظة أسوان العريقة.

الأولمبياد يبدأ 24 فبراير وينتهي 2 مارس المقبل

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير عام الشباب والرياضة، أن فعاليات النسخة الثالثة لأولمبياد المحافظات الحدودية ستنطلق فى الفترة من يوم 24 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل، وذلك بمشاركة 846 لاعبا ولاعبة يمثلوا 6 محافظات حدودية، وهي جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح، بالإضافة إلى محافظة أسوان، كما كشف مدير عام الشباب والرياضة أن الفعاليات ستشهد الكثير من المنافسات في العديد من الألعاب الرياضية، منها ألعاب خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتية وكرة السرعة، بالإضافة إلى ألعاب خماسي قدم شاطئ وكرة الطائرة الشاطيئة وكرة اليد والسلة والسباحة والشطرنج، علاوة على ألعاب كرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أنشطة ومسابقات ثقافية

ولفت مدير عام الشباب والرياضة بأسوان إلى أن الفعاليات ستشهد أيضا تنظيم عدد من الأنشطة الموازية، كالملاحة البحرية ومسابقات ثقافية ومهرجان للمشي وألعاب إلكترونية وترفيهية، فى ظل مشاركة الاتحادات الرياضية للثقافة والألعاب الإلكترونية وللعاملين بالحكومة والجامعات، والاتحاد الرياضي للرياضة للجميع.