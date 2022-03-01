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أوكرانيا تطلق صاروخا على مطار عسكري بروسيا (فيديو)

كتب:

خالد عبد الرسول
06:48 م | الثلاثاء 01 مارس 2022
صاروخ أوكراني (أرشيفية)

صاروخ أوكراني (أرشيفية)

ذكرت تقارير إعلامية وقوع انفجار كبير، اليوم الثلاثاء، في مقاطعة روستوف داخل روسيا، فيما أكدت شبكة روسيا اليوم الإخبارية أن الانفجار ناجم عن صاروخ أوكراني أسقطته الدفاعات الجوية الروسية.

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الدفاع الجوي الروسي يسقط الصاروخ 

وقال مراسل شبكة روسيا اليوم الإخبارية إن الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أطلق من الجانب الأوكراني فوق مطار عسكري في تاغانروغ، ولم تقع إصابات أو أضرار في المطار المستهدف.

وهذه هي المرة الأولى تقريبا التي ترد فيها أنباء عن إطلاق الجيش الأوكراني صاروخا داخل أراضي روسيا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت الخميس الماضي ودخلت اليوم يومها الخامس.

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