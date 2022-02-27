بريد الوطن .. فيرينا المصرية التى علمت أوروبا النظافة

التاريخ المشرف للأمة لا يمكن إغفاله وربما تقع عيناك على تماثيل أثرية وليس لديك معلومات عنها، وقد وقعت عينى على تمثال لسيدة تحمل فى يدها مشطاً، وفى الأخرى جرة ماء، فبحثت عنها فعلمت أن التمثال لفيرينا التى علمت أوروبا النظافة وأن اسمها يعنى الثمرة الطيبة.

فيرينا من مواليد عام 267 م نشأت فى جراجوس القريبة من الأقصر، وقد طلب ماكسيمان إمبراطور الروم كتيبة مصرية لمساعدته فى حروبه بأوروبا، فتوجهت له كتيبة مصرية بقيادة القائد المصرى القبطى موريس، وضمت الكتيبة 6600 جندى وبعض الممرضات المصريات، وكانت فيرينا عضواً فى الفريق الطبى.

وصلت الكتيبة المصرية إلى الحدود الفرنسية مع بلجيكا وسويسرا، وبعد وصولهم حاول الإمبراطور ماكسيمان إرغامهم على عبادة الأوثان، فرفضوا فقتلهم، وهربت الممرضات إلى كهف صغير بجبال سويسرا، وهذا الكهف كان نقطة انطلاق فيرينا، فقد اكتشفت أن سكان سويسرا يعيشون حالة من الجهل والتخلف فى الحياة من نظافة وصحة وزواج، فما كان منها إلا أن علمتهم كيفية الاستحمام والنظافة الجسدية، واستخدمت معهم المشط للشعر. فيرينا كانت تعمل فى مهنة الحياكة والتطريز وتعلمت لغة أهل البلاد وكانت تبيع ما تنتجه من ملابس وتشترى الطعام لها ولمن معها من الممرضات، وبقيت فيرينا على هذه الحالة فترة من الزمن حتى توفيت فى شهر سبتمبر عام 334م عن عمر 64 عاماً، وبنى السويسريون كنيسة فى مكان وفاتها ثم نحتوا لها تمثالاً.

د. إبراهيم خليل إبراهيم

عضو اتحاد كتاب مصر

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