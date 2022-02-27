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محمود مسلم

بريد الوطن .. أم الدنيا

كتب:

الوطن
08:54 م | الأحد 27 فبراير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

مصر أم الدنيا وأنا منها

وعاشقة سمارها وعيونها

مالية قلبى وعنيا

وحياتى إيه أنا بدونها

منورة الدنيا بنورها

ليها ريادة وده دورها

مختلف عن الكل حضورها

مميزة بزعامة ورجالها

مصر مهرة وخيالها

ملامحه من ملامحها

أسمر وفيه من نورها

حضوره هيبته ووقارها

ما هو طبعاً ابن فخامتها

واخد سحر أسرارها

وابن بار لطلباتها وأوامرها

مصلحته هى مصالحها

بيعلى لفوق كلمتها ورايتها

صاحبة قرارها وسيادتها

وإن ندهت يلبى ولادها كلمتها

                                                                                زكية العز  

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