بريد الوطن .. أم الدنيا
كتب:
الوطن
08:54 م | الأحد 27 فبراير 2022
صورة تعبيرية
مصر أم الدنيا وأنا منها
وعاشقة سمارها وعيونها
مالية قلبى وعنيا
وحياتى إيه أنا بدونها
منورة الدنيا بنورها
ليها ريادة وده دورها
مختلف عن الكل حضورها
مميزة بزعامة ورجالها
مصر مهرة وخيالها
ملامحه من ملامحها
أسمر وفيه من نورها
حضوره هيبته ووقارها
ما هو طبعاً ابن فخامتها
واخد سحر أسرارها
وابن بار لطلباتها وأوامرها
مصلحته هى مصالحها
بيعلى لفوق كلمتها ورايتها
صاحبة قرارها وسيادتها
وإن ندهت يلبى ولادها كلمتها
زكية العز
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