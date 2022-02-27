بريد الوطن .. أم الدنيا

مصر أم الدنيا وأنا منها

وعاشقة سمارها وعيونها

مالية قلبى وعنيا

وحياتى إيه أنا بدونها

منورة الدنيا بنورها

ليها ريادة وده دورها

مختلف عن الكل حضورها

مميزة بزعامة ورجالها

مصر مهرة وخيالها

ملامحه من ملامحها

أسمر وفيه من نورها

حضوره هيبته ووقارها

ما هو طبعاً ابن فخامتها

واخد سحر أسرارها

وابن بار لطلباتها وأوامرها

مصلحته هى مصالحها

بيعلى لفوق كلمتها ورايتها

صاحبة قرارها وسيادتها

وإن ندهت يلبى ولادها كلمتها

زكية العز

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