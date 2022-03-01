 رئيس «الأوبرا»: استعدادات مهرجان دندرة للموسيقى تجري على قدم وساق

أشاد الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، باهتمام وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا بتنظيم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري، موضحًا أنه يجري الاستعداد للمهرجان على أكمل وجه، والاطمئنان على جاهزية المسرح الخاص بالعروض.

الاقبال على النسخة الأولى من المهرجان كان كبيرًا للغاية

وأضاف «صابر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الإقبال على النسخة الأولى من المهرجان كان كبيرًا للغاية، كما أن مهرجان دندرة يتميز بالنظام، وهو ما شجع استكمال المهرجان في نسخته الثانية، كما أنهم انتهوا من تجهيز إضاءة المسرح، وجار تجربة الصوت، موضحًا: «إن شاء الله يكون مهرجان ناجح»، مؤكدًا أن النجوم المشاركين في فعاليات مهرجان دندرة في نسخته الحالية لم يسبق لهم المشاركة في النسخة الماضية من المهرجان.

هاني شاكر والنجمة ريهام عبدالحكيم والفنان طارق العربي

وأشار رئيس دار الأوبرا المصرية، إلى أنه من بين المشاركين في فعاليات مهرجان دندرة الفنان هاني شاكر، والنجمة ريهام عبدالحكيم، والفنان طارق العربي، ومجموعة نجوم كبيرة من دار الأوبرا المصرية، كما أن الاستعدادات الخاصة بالمهرجان تجري على قدم وساق، لتقديم نسخة متميزة للمهرجان، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ووزير السياحة والآثار، خالد العناني، على المشاركة في المهرجان، مؤكدًا: «التعاون يجعلنا نفعل أشياءً جيدة للغاية خلال فعاليات المهرجان».