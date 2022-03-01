بريد الوطن.. شقة ضمن المطلقات والأوْلى بالرعاية يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة أعول طفلين يدرسان فى مراحل التعليم المختلفة، وأعيش مع طفلىّ فى شقة زوجى السابق، وللأسف فأنا مهددة بالطرد فى أى لحظة، بالإضافة إلى نزاعات عديدة ومشاكل لا تنتهى، وسبق لى أن حصلت على قرض من أحد البنوك لظروف المعيشة، وحالياً أعمل على سداده، وفى نفس الوقت، ولظروف خارجة عن إرادتى، لم أستطع التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى فى أى فئة من فئات المشروعات التى تعلن عنها الدولة، ولذلك أناشد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحى وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة للأرامل والمطلقات وأصحاب الحالات الأَولى بالرعاية.

إيمان محروس بدر - العمرانية - الجيزة

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