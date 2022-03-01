إيفا فارما تعلن بدء إنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح المصري

قال الدكتور رياض أرمانوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إنه من المقرر صناعة لقاح «إيجي فاكس» في إحدى الشركات التابعة لمجموعة «فارما» بمنطقة الهرم بالجيزة، تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أنه من المقرر إنتاج أكثر من 500 مليون جرعة من اللقاح، وهذا العدد يغطي حاجة السوق المحلي للفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح.

بدء إجراء التجارب السريرية للقاح «إيجي فاكس»

وأضاف «أرمانوس»، خلال مؤتمر صحفي يقام الآن، لإعلان بدء إجراء التجارب السريرية للقاح «إيجي فاكس»، أن اللقاح عبارة عن جرعتين.

حضر المؤتمر، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية وممثلي عدد من الجهات المعنية.

هيئة الدواء المصرية

وشهد المؤتمر الاحتفال بإجراء الدراسة السريرية من الدرجة الأولى، والحديث عن اللقاح المصري لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد «إيجي فاكس»، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة به، والموافقة على بدء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية.