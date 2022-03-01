انقطاع بث التليفزيون الأوكراني في كييف لتعرضه لقصف روسي

انقطع بث التليفزيون الأوكراني في كييف بعد تعرضه للقصف قبل قليل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت عن قصف روسي لمناطق في مدينة خاركيف، وقصف آخر يستهدف مبنى التليفزيون في كييف

وطالب الجيش الروسى قبل قليل، المدنيين في العاصمة كييف بالقرب من منشآت الاستخبارات بالخروج من العاصمة تمامًا.

واستغاث وزير خارجية أوكرانيا بنظرائه من بولندا وفرنسا وألمانيا بتقديم مزيد من المساعدات وتكثيف ضغوط العقوبات على روسيا.