رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: أول طائرة للعائدين إلى القاهرة تصل الليلة

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن هناك تواصلا مستمرا مع المصريين في أوكرانيا من جانب السفارة المصرية التي تدعم الطلاب الذين سيسافرون إلى رومانيا من أجل السفر والعودة إلى مصر، موضحا أن السفر أمس كان خلال 20 ساعة للوصول للمنطقة الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا.

تسهيلات من السلطات الأوكرانية

وأوضح «فاروق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك تسهيلات من جانب السلطات الأوكرانية ولكن هناك زحاما بين الأشخاص، مؤكدا أنه يمنع دخول الطائرات المستأجرة البلاد لذا كان يتم إرسال الأشخاص إلى رومانيا بالتنسيق مع وزيرة الهجرة التي تابعت نقل الأشخاص عبر برنامج زوم.

وأكد رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا أن هناك حصرا للطلاب المصريين العابرين وزاد عددهم على 1500 طلاب تحركوا من أوكرانيا إلى رومانيا عبر 4 معابر وإلى المجر وسلوفاكيا وبولندا أيضاـ موجها الشكر إلى الدولة المصرية التي سهلت العبور للطلاب بعد التنسيق مع السفارات المصرية. وتوجه «فاروق» بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بعودة أول طائرة من أوكرانيا إلى مصر مساء اليوم، متابعا: «متأكدين إن حكومتنا مش هتسيبنا بنشكر الرئيس السيسي».

بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

واندلعت الحرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا الخميس الماضي عقب استقلال إقليمين في أوكرانيا وسط عقوبات اقتصادية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.