سفيرنا لدى رومانيا: وصول طائرة لنقل الطلاب المصريين من أوكرانيا

قال السفير مؤيد الضلعي سفير مصر لدى رومانيا، إن طائرة مصرية وصلت مدينة بوخارست لإجلاء الطلاب المصريين الموجودين هناك، والذين خرجوا من أوكرانيا لرومانيا بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية موجود على متن الطائرة، مشيرًا إلى أنه جرى تجميع المصريين الذين وصلوا لبوخارست وتجاوز عددهم 200 شخص، ووجهوهم بالبقاء في السفارة، وجرى نقلهم بواسطة حافلات للمطار، وحاليًا ينهون اجراءات المغادرة.

الطلاب المصريون بحالة جيدة

وأوضح «الضلعي» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن المصريين العائدين بحالة صحية جيدة، وجرى تسكين بعضهم في المدن الجامعية بإعاشة كاملة لافتًا إلى أن هناك عددًا آخر قادما لبوخارست من أوكرانيا عبر النقاط الحدودية الأربع، مشددًا على أنه لا توجد مشاكل على الحدود ويلقون معاملة جيدة من الجانب الروماني.

400 طالب يرغبون في الانتقال لرومانيا

وتابع سفير مصر لدى رومانيا: «كل الامور بخير وكل أبناء مصر بخير وكله هيرجع بألف سلامة» مشيرًا إلى أن 170 طالبًا سيغادرون رومانيا على الطائرة وسيبقى 30 شخصًا سيقيمون في المدن الجامعية برومانيا، وجار حاليًا نقل 60 طالبًا بواسطة حافلات من النقاط الحدودية، لافتا إلى أن هناك 400 طالب في أوكرانيا ويرغبون في الانتقال لرومانيا.

يأتي هذا في ظل الهجوم والقصف العنيف الذي تتعرض له أوكرانيا من القوات المسلحة الروسية، في إطار الأزمة التي اندلعت بين البلدين ودخلت يومها السادس، وسط إجراءات وعقوبات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة على الجانب الروسي.