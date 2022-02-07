وزير الشباب والرياضة بعد الخسارة من «السنغال»: منتخبنا يستحق الدعم

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضرورة الإعداد الجيد للمرحلة المقبلة، خاصة أن المنتخب الوطني ينتظر مواجهتين مصيريتين مع نظيره السنغالي في مباراتي الذهاب والإياب المؤهلتين لنهائيات كأس العالم، التي تستضيفها قطر في الصيف المقبل.

اللاعبون يستحقون الدعم

وأضاف «صبحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أنه دعم اللاعبين في غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة، مستطردًا: «دعمت اللاعبين في غرفة خلع الملابس وهم يستحقون ذلك وكان هناك درجة عالية من الإحباط بينهم ومكنوش عاوزين يكلموا حد، وكان جمال علام رئيس الاتحاد موجود كما كنت موجودًا معهم بعد الفوز وحرصت على شد إزرهم بعد عدم التوفيق».

حالة من الصمت

وتابع وزير الشباب والرياضة أن حالةً من الصمت سيطرت على أفراد المنتخب الوطني أثناء حديثه معهم بسبب حزنهم الشديد على ضياع اللقب الإفريقي المنتظر منذ 12 عامًا، موضحًا: «حالة من الصمت سيطرت عليهم، وقد يُفسر هذا على أنه إحساس بالذنب والمسؤولية بسبب الخسارة وإحباط نفسي، وبالتالي كان من الواجب مصارحتهم بأن المصريين يشعرون بحزن كبير لأننا كنا قريبين من الفوز بالبطولة، لكن الأداء كان قويًا وحصلوا على تقدير كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصف ما قدموه في البطولة بأنه كان أداءً قويًا ورائعًا».