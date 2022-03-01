اليوم.. بداية جديدة لمنصة «Watch It»

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في عام 2019، منصة WATCH IT، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي والبرامجي المصري.

WATCH IT ركيزة أساسية للاستثمار في صناعة المحتوى

ويشهد اليوم، بداية جديدة للمنصة، كشف عنها حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وقال إن «الشركة المتحدة ترى في WATCH IT، ركيزة أساسية للاستثمار في صناعة المحتوى الترفيهي، وحماية الملكية الفكرية للمحتوى المصري والعربي»، مضيفًا أن المتحدة تسعى لتوفير كل الإمكانات الفنية والبشرية لوضع المنصة في الصدارة.

تغيير جذري في شكل المنصة

وأعلنت نشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، استراتيجيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة في الإنتاج والاستحواذ على المحتوى الدرامي والسينمائي، مع تقديم تغيير جذري في شكل المنصة، وطريقة الاشتراك، وذلك في خطوة مهمة لتقديم خدمة متميزة للملايين من مشتركيها في مصر والعالم.