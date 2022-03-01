زيادة أسعار سجائر «مارلبورو» و«ميريت» رسميا

أعلنت شركات السجائر الأجنبية، اليوم، زيادة بعض أسعار منتجاتها من السجائر، على أن يبدأ التطبيق من صباح غدًا الأربعاء الموافق 2 مارس الحالي.

زيادة عبوات «مارلبورو»

ووفقاً لمنشور رسمي لشركة «ترانس بيزنس» أعلنت زيادة سعر عبوة السجائر مارلبورو «رد» بقيمة جنيهين لتسجل سعر الخرطوشة نحو 455.70 جنيه، وتصل سعر علبة السجائر إلى نحو 45.70 جنيه في حين يصل سعر الكرتونة إلى نحو 22.785 ألف جنيه كأسعار الجملة.

كما رفعت الشركة طبقًا للمنشور سعر سجائر مارلبورو مارلبورو «جولد» بقيمة 2 جنيهين لتسجل سعر الخرطوشة نحو 455.70 جنيه، وتصل سعر علبة السجائر إلى نحو 45.70 جنيه، في حين يصل سعر الكرتونة إلى نحو 22.785 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة سعر مارلبورو «بيربل ميكس» بقيمة جنيهان لتسجل سعر الخرطوشة نحو 455.70 جنيه، وتصل سعر علبة السجائر إلى نحو 45.70 جنيه، في حين يصل سعر الكرتونة إلى نحو 22.785 ألف جنيه في سعر الجملة.

وزادت سعر علبة السجائر ميريت «فايتر» بقيمة جنيه واحد لتصل سعر الخرطوشة إلى 485.58 جنيه، ويصل سعر الكرتونة إلى 24.279 ألف جنيه، ويسجل سعر العلبة نحو 48.50 جنيه بالنسبة لأسعار الجملة في حين علبة السجائر ميريت «بلو» بقيمة جنيهين لتصل سعر الخرطوشة إلى 485.58 جنيه ويصل سعر الكرتونة إلى 24.279 ألف جنيه ويسجل سعر العلبة نحو 48.50 جنيه بالنسبة لأسعار الجملة.

ارتفاع أسعار منتجات الشرقية للدخان

وكانت الشركة الشرقية للدخان، أعلنت صباح اليوم زيادة أسعار منتجاتها لكافة الأنواع بقيمة جنيه، في الوقت الذي تدرس الشركات الأجنبية، زيادة السعر، عقب قرار الشرقية للدخان.

وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن هناك إمكانية لزيادة السعر من جانب باقي الشركات، عقب التحرك الأخير، خاصة في ظل زيادة تكاليف الشحن والأعباء الاستيراداية.