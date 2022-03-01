«المركزي للمحاسبات» يقترح زراعة تبغ السجائر بمصر: يخدم الإنتاج القومي

اقترح مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات، على الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، استغلال عدد من الأراضي الزراعية المستحدثة خاصة في مناطق توشكى، وغيرها سواء بالوادي وجنوبه الصالحة لزراعة نبات الدخان، الذي منع زراعته بمرسوم قديم مر عليه أكثر من قرنين من الزمان.

استغلال الأراضي الزراعية لزراعة التبغ

وفق تقرير الجهاز المركزي، المرسل إلى البورصة، اليوم الثلاثاء، فإن مراقب الحسابات يرى أن استغلال الأراضي الزراعية لزراعة التبغ يخدم الإنتاج القومي، كونه يهبط فاتورة استيراد التبغ التي تتحملها الدولة، ولكن الشركة الشرقية للدخان، قالت ردا على ذلك، إن الموافقة على زراعة الدخان من عدمه هو قرار دولة ولا شأن للشركة في هذا الموضوع.

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وأوضح التقرير، أن المبنى الشامل للمقر الرئيسي للشركة تم هجرته إلى مبنى بالمصنع رغما أنه ما زال يتم استهلاك مبانيه وأثاثه وتكاليف الصيانة والكهرباء وخلافه بدون أي استفادة، وهو ما ردت عليه الشركة بأن هجرة الإدارة العليا إلى المصانع يخفض تكاليف الوصول في الوقت اللازم لذلك.

إنشاء شركة جديدة لإنتاج أصناف أجنبية

طالب التقرير، أنه في ما قد يتم من إنشاء شركة جديدة لإنتاج أصناف أجنبية أخرى أو قد يكون هناك من توسعاتها إنتاج أصناف محلية أخرى، وتعارض هذا مع القوانين الخاصة بالشركة خاصة مع ما تم الحصول عليه عند اندماج شركة النصر وما تملكه من علامات أجنبية عالمية، ما زالت سارية قانونا حتى الآن، وجاء رد الشركة، أنه تم إصدار أوامر برخصة جديدة لإنشاء شركات تعمل في صناعة التبغ من سلطة الدولة وليس للشركة، بالإضافة إلى أن الشركة سبق وأن قامت بعدة مباحثات مع الشركات الأجنبية ومع وكيلها وأن هناك خطوط خاصة، واتفاقيات سابقة وتريد تحديد معرفة موقف هذا إذ أنها تشكل جزءا كبيرا من ميزانية الشركة.