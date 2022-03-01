«تنمية الأسرة»: نحتاج إلى معدل نمو 7.5% على الأقل بسبب الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد المشارك في وضع مشروع تنمية الأسرة المصرية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاقه اليوم، إن فلسفة البرنامج تطوير جودة الحياة للأسر المصرية من خلال أمرين، وهما الارتقاء بالخصائص السكانية، وضبط النمو السكاني.

وأضاف «سليمان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، أن الخصائص السكانية وتناولها، يشتمل عناصر مثل العنصر الاقتصادي والصحي والتعليمي، ووفقا لذلك، سيجري إرتقاء الأسر المصرية في خصائصها السكانية.

وفيما يتعلق بضبط النمو الاقتصادي، ذكر أن هناك علاقة وثيقة بين النمو السكاني والاقتصادي، فالعلاقة بينهما عكسية، فكلامهما يؤثر على الآخر بشكل عكسي، مشيرًا إلى أن ضبط الزيادة السكانية، يحقق توازن في توزيع الثروات في المجتمع، ويرتقي بحياة الأسر المصرية، فمعدل النمو السكاني الحالي البالغ 2.5% سنويا، يحتاج إلى نمو اقتصادي على الأقل 7.5%، وألا يكون ذلك النمو قصير الأجل، لكن مستدام لفترة طويلة، حتى يستطيع مواكبة الزيادة السكانية.

البرنامج مختلف عن البرامج السابقة

وحول اختلاف البرنامج الأخير عن البرامج السابقة، على غرار وسائل تنظيم الأسرة والتوعية، في تسعينيات القرن الماضي، قال إنه يعتمد على إتجاه الدولة للتنمية، فتنيمة المجتمع يحدث تنمية على مستوى الدولة، ولهذا البرنامج العام معتمد كلية على منح الحوافز للأسر الملتزمة بالضوابط.

وأشار إلى استقاء البرنامج من تجارب الدول التي منحت حوافز للأسر الملتزمة بضوابط كبح الزيادة السكانية، لذا جرى التوجيه بأن يكون البرنامج المصري مقرونًا بحوافز مالية، تقضي بتقديم حوافز مالية عبر وثيقة تأمينات إدخارية للمصريات الملتزمات بضوابط خفض الزيادة السكانية.

المرحلة الأولى من المشروع

لفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، سيطبق على محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما أجاب على سؤال مقدمة البرنامج، وهو «بعض الدول اختارت طريق العقوبات، لضبط الزيادة السكانية، لماذا لم تختار مصر هذا الطريق؟

العقوبات لن تحقق التنمية

أكد، أن العقوبات لن تحقق التنمية التي نرغب فيها، مشيرًا إلى أن هدف تقديم مشروعات صغيرة للمرأة، هدفه التمكين الاقتصادي للمرأة، والمشروع سيُطبق في محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.