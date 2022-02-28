بسمة وهبة: «الزيادة السكانية في مصر مرعبة.. والرئيس نقلنا حتة تانية»

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الزيادة السكانية لا تتناسب مع معدلات النمو وهو ما جعل المواطن لا يشعر بالرضا وعدم وجود فرص لأولاده، موضحةً: «مشروع تنمية الأسرة المصرية تم إطلاقه اليوم وهو مهم للغاية لأن هدفه الأساسي الارتقاء بحياة الأسرة المصرية ويقوم على 5 محاور مهمة وأساسية، وهي التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل لها».

وأضافت «وهبة» خلال تقديم حلقة اليوم الإثنين، من برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن أهم محور هو التشريعات لتجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة على ولي الأمر، وسيتم تنفيذه وفقا لمبادرة حياة كريمة، مؤكدةً أن المواطن لا يمكن أن يشعر بالتنمية الاقتصادية إلا بعد تراجع معدل النمو السكاني.

الزيادة يمكنها إلغاء كل محاولات التنمية

وتابعت الإعلامية: «الزيادة السكانية في مصر مرعبة وكفيلة بأنها تلغي كل محاولاتنا في التنمية، لذلك حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي منها وأكد أن المشكلات التي تعاني منها مصر بدأت منذ 50 سنة، بينما بدأ هو في الحديث عنها منذ 7 سنوات حيث زادت مصر بواقع 14 مليون نسمة دون أن يقابل هذه الزيادة، زيادة مماثلة في الموارد».

وأشارت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «نقل مصر في حتة تانية، وفي مكان تاني ميعرفش المسكنات ودفن الرأس في الرمال وتأجيل مشكلات وتصدير أزمات للأجيال الجديدة».

تناسق كبير بينة مؤسسات الدولة المصرية

وأضافت، أن كل مؤسسات الدولة المصرية أصبحت تتحرك بتناسق وتناغم لرفض كل المشكلات ووضع كل الحلول، مشيرةً إلى أن مصر أعلنت للعالم كله أنها تقدم أفضل استثمار في شعبها وأفضل استثمار في الإنسان حتى توقف زحف الفقر والجهل الذي كنا مستسلمين له في الماضي بسبب شعارات ومعتقدات مثل «العيال برزقها»، وغيرها من الأقاويل التي ثبت أنها كانت خاطئة فيها عد.

مشهد مفرح

وتابعت الإعلامية: «مشهد اليوم مفرح ويجعلنا فخورين بمصر، لأنها أصبحت تتحرك بالكامل لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتراهن على وعي يحل كل مشكلاتها، والدولة لم تعد تخاف أو تتردد في حل مشكلاتها لكنها تواجه وتعلن أنها لا تمتلك رفاهية الفشل».