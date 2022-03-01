بسمة وهبة تشكر الرئيس السيسي بسبب «طائرة رومانيا»: أب لكل المصريين

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه طائرة مصرية إلى العاصمة الرومانية بوخارست لإعادة الطلاب المصريين العالقين في رومانيا، موضحة أن مصر لا تنسى أبناءها ولا تسمح أن يصبهم مكروهًا في أي مكان من العالم، مؤكدة: «هي دي دولتنا الجديدة ومكنتش هتستنى إن ولادنا ممكن يحصلهم مكروه وفي مسؤولين مناموش من ساعة ما بدأت الحرب عشان يتطمنوا على ولادنا، كانت في غرفة عمليات بتتابع ولادنا فين لحظة بلحظة، بقى عندنا رئيس مصري أب لكل مواطن مصري».

القرار ليس الأول من نوعه من جانب القيادة السياسية

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن هذا القرار ليس الأول من نوعه من القيادة السياسية فسبق وأن كرر هذا الأمر في الصين واليمن، معقبة: «مش أول مرة يحصل ولا حاجة بتحصل كل فين وفين ودي مشاهد شفناها أكتر من مرة، وهي مشاهد تعبر عن عنوان الجمهورية الجديدة، وكل مواطن بيلاقي المواطن في ضهره حتى لو كان، ولما حصلت أزمة كورونا كان في عالقين مصريين بمدينة ووهان وبأمر من الرئيس السيسي تحركت الطائرات المصرية لإحضار أبنائنا وتحولت مؤسسات الدولة لخلية عمل جبارة تعمل على مدار الساعة بشكل متواصل».

مصر أكدت حرصها على سلامة أولادنا في الصين

وأشارت الإعلامية، إلى أن مصر أكدت حرصها على سلامة أولادنا في الصين، وفي أقل من 24 ساعة كانوا بالفعل في أحضان أهاليهم وأسرهم، معقبة: «هي دي مصر الجديدة، ولا ننسى أزمة الصيادين المصريين في اليمن، إذ تحركت كل مؤسسات الدولة بمجرد ورود الاستغاثة، وعندنا إحساس بالفخر إنك تلاقي نفسك ليك تمن والبلد معاك وحاسة بمشكلاتك، وكل الشكر والتقدير للرئيس لأنه مع المواطن دائمًا، وتحت قيادته شعر كل مواطن مصري بأن ممكن يكون له قيمة، واعتبار واتردت كرامته في كل مكان، وكل الشكر للدولة المصرية لأنها تحركت بسرعة حتى تنقذ أبناءها وهي دي الجمهورية وتحيا مصر».