وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تواصلت مع طلابنا بأوكرانيا لحظة بلحظة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الطائرة المصرية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تقل العالقين المصريين في رومانيا بعدما نزحوا من أوكرانيا، أقلعت منذ 10 دقائق، وعلى متنها 175 طالبا وطالبة.

وأضافت نبيلة مكرم: «المشهد بتاع الطائرة وأولادنا إيجابي ويدل على اهتمام القيادة السياسية ووضع أبناء الوطن على قائمة أولوياتنا، الوزارة شكلت غرفة عمليات وجلسات حوارية يوميا مع الطلاب حتى نطمئنهم بأن الدولة معهم وعاوزين نشوف احتياجاتهم ونرفع للقيادة السياسية الأمر على أرض الواقع».

الدولة تهتم بأبنائنا الطلاب في أوكرانيا

وتابعت «مكرم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «كل الشغل إللي حصل من وزارة الهجرة في كل الدول هدفه وهو التأكيد على اهتمام الدولة بأبنائنا الطلاب في أوكرانيا، وتواصلنا معهم، طلابنا كانوا موجودين في 21 مدينة أوكرانية، عدد الطلاب المصريين في أوكرانيا أكثر من 3000 طالب من إجمالي 6 آلاف طالب».

وأشارت إلى أنها تواصلت مع الطلاب المصريين في أوكرانيا في أعقاب اندلاع الحرب مع روسيا: «كنت أمتص قلق الطلاب ورعبهم كانوا بيقولوا الصواريخ فوق رأسنا وخاصة البنات».

تقرير إلى القيادة السياسية

وواصلت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج: «كنا بنتابع الطلاب على مدار الأيام الماضية، وكنت أرفع تقريرا بحديثهم معنا إلى القيادة السياسية بالتعاون مع الوزارات المعنية، سفارتنا في كييف وبولندا وبوخارست وسلوفاكيا ومولدوفا قاموا بمجهود جبار ونبهت الطلاب على ضرورة إبلاغ السفارات قبل التحرك إلى الدول المجاورة، وهناك تكدس على الحدود من كل الجنسيات من أوكرانيين وأفارقة ومصريين وغيرهم، نصحناهم يلبسوا تقيل ولازم يبقى معاهم أكل والطوابير تصل إلى 15 كم، طلبت منهم ضبط النفس والثبات الانفعالي».

وختمت: «عندما تمنح الدول المجاورة الأولوية للأوكرانيين فإن هذا لا يعني التقليل من أبنائنا، لكنهم يدعمون مواطني الدولة المتضررة، حرصنا على تقديم الدعم النفسي للطلاب وذويهم وكنا نبلغهم بكل شيء، الدولة أثبتت يوما عن يوم أن المصريين في الخارج مهمين بالنسبة لنا، ده مش جديد على الدولة»