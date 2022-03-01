وزيرة الهجرة تجتمع مع رئيس مجلس الأعمال الأفريقي لبحث سبل التعاون

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، بحضور السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون تجاه انعقاد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، المقررة أواخر شهر مارس الجاري تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم

وفي مستهل الاجتماع، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتورة أماني عصفور، واستعرضت التحضيرات الجارية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، مؤكدة أهمية النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، كونها تأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وقالت وزيرة الهجرة إنه تم الانتهاء من التحضير لجلسات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر، ويبلغ عدد الجلسات 8 جلسات تغطي مجموعة من محاور الصناعة، من بينها جلسة هامة تناقش «مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص».

عدد الجلسات 8 جلسات تغطي مجموعة من محاور الصناعة

وتستعرض الجلسات سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية بشكل مؤثر، وأضافت: «حريصون على مشاركة مجلس الأعمال الأفريقي لإثراء ملف التعاون مع القارة السمراء».

من جانبها، أعربت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، عن بالغ سعادتها بلقاء الوزيرة، مشيدة بجهود السفيرة نبيلة مكرم في الحرص الدائم على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا في الخارج والداخل للمشاركة في مؤتمرات «مصر تستطيع»، في عدة تخصصات هامة للخروج بأفضل توصيات.

كما أكدت عصفور أنها على أتم استعداد للمشاركة في جلسة «مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا»، ولفتت إلى ضرورة الترويج للمنتج المصري والصناعات المصرية لدى القارة السمراء، وتنشيط حركة التبادل التجاري والاستيراد والتصدير بين الجانبين، مضيفة أنها ستسعى للترويج للمؤتمر في أوساط رجال الأعمال والتجار والمصنعين الأفارقة أعضاء مجلس الأعمال الأفريقي، والذي أنشئ في إطار قرار القمة الإفريقيـة لزيادة التجارة البينيـة بين دول القارة.

كما أن الرؤيـة التأسيسية له هي أن تكون أفريقيا ذات تنافسية عالية ذو ابتكار بلا حدود للتجارة والاستثمار والصناعة، فضلا عن أن أحد أهم أدواره هو تمكين القطاع الخاص الإفريقي والذي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب.