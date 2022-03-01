موسكو تعلن فحص صفارات الإنذار غدا

أبلغت سلطات منطقة موسكو السكان، أنه يتم فحص صفارات الإنذار غدًا من الساعة 10.30 إلى 12.00، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل.

اختبار الراديو والتليفزيون

وأضافت أنه في الساعة 10.43 صباحًا، يجري إجراء اختبار مماثل على التليفزيون والراديو.

اليوم الخامس للحرب الروسية الأوكرانية

ويأتي ذلك الإعلان بالتزامن مع اليوم الخامس للحرب الروسية على أوكرانيا، فيما تبدأ مفاوضات غدا بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى وقف فوري لإطلاق النار.