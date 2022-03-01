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محمود مسلم

موسكو تعلن فحص صفارات الإنذار غدا

كتب:

سحر المكاوى
09:59 م | الثلاثاء 01 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

 أبلغت سلطات منطقة موسكو السكان، أنه يتم فحص صفارات الإنذار غدًا من الساعة 10.30 إلى 12.00، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل.

اختبار الراديو والتليفزيون 

وأضافت أنه في الساعة 10.43 صباحًا، يجري إجراء اختبار مماثل على التليفزيون والراديو. 

اليوم الخامس للحرب الروسية الأوكرانية 

ويأتي ذلك الإعلان بالتزامن مع اليوم الخامس للحرب الروسية على أوكرانيا، فيما تبدأ مفاوضات غدا بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى وقف فوري لإطلاق النار. 

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بقلم سحر المكاوى