آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي: نحارب للبقاء على قيد الحياة

تشهد آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة، بعدما قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنهم يحاربون للبقاء على قيد الحياة، لأن بلاده إذا سقطت فستكون قوات الروس على حدود حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأكد فولوديمير زيلينسكي في آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا أن بلاده تريد وقف إطلاق النار قبل أى مفاوضات مع الجانب الروسي.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا وطلب وقف إطلاق النار

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في كلمة له أمام جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي أن بلاده تحارب من أجل البقاء على قيد الحياة: «نحارب أيضا من أجل نكون أعضاء متساوين في أوروبا».

وأشار زيلينسكي، إلى أنه إذا سقطت كييف تكون قوات روسيا على حدود الناتو منوها بأن أوكرانيا تحتاج لضمانات أمنية إذا لم يتم ضم كييف لحلف الناتو، مطالبا الشركاء بالتحرك سريعا لحماية أوكرانيا: «إذا كان شركاؤنا لا يريدوننا في حلف الأطلسي، فنحن بحاجة إلى ضمانات أمنية».

ونوه الرئيس الأوكراني بأنه إذا سقطت أوكرانيا تكون القوات الروسية حينها على حدود حلف الناتو.

جونسون: بوتين أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الرئيس فلاديمير بوتين أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا، وفشل في تقدير حجم المقاومة الأوكرانية.

وأضاف جونسون أن العالم توحد لمواجهة روسيا ودعم الشعب الأوكراني، قائلا: «لن نقاتل القوات الروسية في أوكرانيا».

جونسون: العالم توحد لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا

وتابع جونسون: «نولي أهمية لضمان أمن وسلامة أوروبا الشرقية، يجب الوقوف في وجه الاعتداء الروسي على أوكرانيا».