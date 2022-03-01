أستاذ علاقات دولية: روسيا قلقة من النازييين الجدد في أوكرانيا

أكد الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات السياسية بالعاصمة الروسية موسكو، أن الجيش الروسي يحاصر حاليًا أكبر المدن الأوكرانية، وينتظر عما ستسفر عنه المفاوضات التي ستجري غدًا، بين الجانبين الروسي والأوكراني، قرب الحدود البولندية البيلاروسية والأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن هناك أملا فى التوصل لحل وسط بين روسيا وأوكرانيا، من أجل عدم الاستمرار في العملية العسكرية، متابعا: «هناك من أعلن أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقق أهدافها».

إمكانية قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

وأكد أن روسيا تسعى للحصول على وضع الحياد الأوكراني، وأن تكون أوكرانيا على الحياد لا تنتمي للشرق ولا الغرب ولا أي حلف، مشيرا إلى إمكانية قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، نظرًا لأن الاتحاد الأوربي يمكن التفكير فيه، لأنه ليس بحلف عسكري بل سياسي اقتصادي، موضحا أن روسيا قلقة من النازييين الجدد في أوكرانيا، لأن لديهم أيادي كثيرة منتشرة، «أمر يهدد الأمن القومي الروسي»، لافتًا إلى أنهم شاركوا هتلر ضد الاتحاد السوفيتي، وكانوا ضده.

الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي

وأشار إلى أن روسيا ستطلب نزع الأسلحة، وإبعاد الأسلحة الغربية التي دخلت آخر 8 سنوات، والاعتراف بضم شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي، وأن الأهم والملح هو الحصول على وضع محايد، موضحا أن الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم سيكون صعبا على أوكرانيا، لأنها لا تملك قرارها بذاتها.

وأكد «الديب» أن متحدث الكرملين، قال إنه يعترف بالرئيس الأوكراني، والكرملين يعترف بشرعيته، منوها بأن الحكومة الروسية كانت مستعدة جيدا للعقوبات، ولا يشعرون بأي نقص في المنتجات الغذائية، أو مشاكل حتى الآن، وما زالت روسيا تضخ الغاز والبترول، كما أن البنوك التي فرضت عليها عقوبات بعيدة عن التعاملات الخاصة بالغاز.