الأرصاد تحذر من اضطرابات الطقس.. ارتفاع يليه انخفاض ثم أمطار خفيفة

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة ارتفاع في درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، إذ تصل درجة الحرارة العظمى لـ28 درجة مئوية، مؤكدًا أنها ذروة الموجة الحارة، وذلك نتيجة للرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، والتي من الممكن أن تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة لإثارة الرمال والأتربة على لطرق المكشوفة والصحراوية، منوها بأن ذلك لا يعيق حركة السفر على الطرق.

وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن درجات الحرارة ستنخفض مساء الأربعاء لتصل لـ10 درجات مئوية، والرؤية الأفقية ستنخفض بسبب الشوائب العالقة.

فرص سقوط الأمطار الخفيفة

وأشار إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مثل السلوم ومطروح والعلمين، وقد تمتد لمناطق من الوجه البحري، مثل كفر الشيخ والبحيرة، وتصل لوسط الدلتا، منوها بأنها أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

حالة الطقس الخميس المقبل

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الخميس المقبل سيشهد انخفاضا في حرارة الجو بمعدل 6 درجات، لتصل العظمى في القاهرة والوجه البحري لـ21 درجة، وأن السواحل الشمالية ستعود مرة أخرى لـ15 و17 درجة مئوية، ويستمر انخفاض الحرارة لـ4 أيام، وتعاود الارتفاع مرة أخرى، مضيفا: « يتبقى في فصل الشتاء 19 يوما».