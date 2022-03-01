الأرصاد: عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بداية من الخميس المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن والمحافظات.

وأضافت غانم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ جميع محافظات ومدن الجمهورية، تتعرض حاليا لموجة من تقلبات الطقس ، سواء فى المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية، متأثرة برياح جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، يقابلها مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، ما يترتب عليها ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل 27 درجة مئوية بالقاهرة غدا الأربعاء، خلال ساعات النهار، في حين تصل إلى 33 درجة على الأقصر ومحافظات جنوب الصعيد.

الخميس بداية انخفاض درجات الحرارة

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن نشهد بداية من الخميس المقبل، تغيرات فى الأحوال الجوية، حيث تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعة فى هذا الوقت من العام، بانخفاض يتراوح بين 4 و7 درجات، على السواحل الشمالية، وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى لتسجل 21 درجة، فى حين تتراوح ما بين 27 و29 درجة مئوية، على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

تقلبات جوية قادمة طول مارس

وأكدت «غانم»، أنّ الموجة الحارة من المتوقع أن تتكرر مرة أخرى خلال شهر مارس، لأنه شهر معروف بالتقلبات الجوية ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، لكونه شهرا انتقاليا بين الشتاء والربيع.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 24- 12

الإسكندرية 22- 12

وادي النطرون 22- 11

طنطا 23- 12

شبين الكوم 24 - 12

دمنهور 23- 12

بلطيم 22- 11

مطروح 21- 12

السلوم 21- 11

سيوة 25- 10

بورسعيد 22- 11

دمياط 21- 11

الزقازيق 24- 12

المنصورة 23- 11

الإسماعيلية 25- 12

السويس 25- 12

العريش 23- 10

رفح 22- 09

رأس سدر 24- 12

نخل 22-04

نويبع 27-15

طابا 23- 12

كاترين 23- 03

الطور 23-11

شرم الشيخ 26-15

الغردقة 26- 14

مرسى علم 26- 14

الفيوم 25- 10

بني سويف 26-10

المنيا 26-08

أسيوط 27- 08

سوهاج 27 -09

قنا 28- 10

الأقصر 30- 10

أسوان 31- 12

إدفو 30-11

أبو سمبل 31-11

الوادي الجديد 28- 08

شلاتين 27- 08

أبو رماد 26- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 24-