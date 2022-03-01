أماكن سقوط الأمطار غدا.. «هيئة الأرصاد» توضح

بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد من اضطراب الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، وزيادة احتمالية سقوط الأمطار، ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، يبحث المواطنون بشكل متزايد خلال الساعات الأخيرة عن أماكن سقوط الأمطار غدا، ومدى شدتها، حتى يمكنهم اتخاذ احتياطاتهم عند الخروج من المنزل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» فيما يلي، أماكن سقوط الأمطار غدا، على كل المناطق بجمهورية مصر العربية، وفق البيان الصادر اليوم، عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فضلا عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ كل الإجراءات خلال الخروج من المنزل.

أماكن سقوط الأمطار غدا

بحسب خبراء الأرصاد، فإن غدًا الأربعاء الموافق 2 مارس، يشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تتراوح بين 30 إلى 40%، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس على مصر غدًا

أكد البيان الصادر عن الأرصاد أن كل الأنحاء تشهد غدًا الأربعاء ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ يكون الطقس مائلا للحرارة على كل أنحاء الجمهورية، ما عدا السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، يكون الطقس دافئا خلال ساعات النهار.

بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا

يؤكد خبراء الأرصاد أن الأحوال الجوية تكون غائمة جزئيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، بينما تكون الأحوال الجوية مشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة وعلى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الجيوب الأنفية اتخاذ اللازم إذا اضطروا للخروج خلال اليوم.

وحذرت الأرصاد المواطنين أنه اعتبارًا من الخميس الموافق 3 مارس، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية، على كافة الأنحاء.