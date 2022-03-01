الثنائيات تسيطر على دراما رمضان 2022: أبرزها «سوتس» و«شغل عالي»

يترقب الجمهور خلال هذه الفترة الأعمال الدرامية المقرر أن تخوض السباق الرمضاني لعام 2022، والتي أصبحت ملامحها واضحة بشكل كبير، والملفت هذا العام هو وجود ظاهرة الثنائيات في بعض الأعمال.

ثنائيات في دراما رمضان أولها مسلسل «سوتس»

هناك أكثر من عمل من الأعمال الدرامية في شهر رمضان تعتمد على فكرة الثنائيات، على رأسها مسلسل «سوتس بالعربي»، والذي يقدمه الثنائي آسر ياسين وأحمد داوود، كما يشاركهما عدد كبير من الفنانين من بينهم صبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد وغيرهم، والمسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك وإخراج مريم الأحمدي.

مسلسل «شغل عالي»

وهناك أيضا مسلسل شغل عالي الذي سيجمع لأول مرة الثنائي فيفي عبده وشيرين رضا في عمل كوميدي، ويشارك معهما عدد آخر من الفنانين منهم مروان يونس وكريم سرور وتوني ماهر وبسمة داود، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

روبي ومي عمر في «رانيا وسكينة»

ويجتمع أيضا الثنائي روبي ومي عمر في مسلسل رمضاني بعنوان «رانيا وسكينة»، يشاركان فيه بجانب أحمد خالد صالح وأحمد كرارة، ونبيل نور الدين وسليمان عيد ومحمد أوتاكا، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وينضم أيضا مسلسل «بطلوع الروح» إلى ثنائيات العمل الدرامي، بثنائية الفنانة منة شلبي وإلهام شاهين، ويشاركهما في البطولة أحمد السعدني، ومحمد حاتم وعادل كرم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو زكري.

المسلسلات العربية

وهناك أيضا الجزء الثاني من المسلسل العربي «للموت» والذي سيشهد مجددًا الثنائي ماغي بو غصن ودانيلا رحمة ويشاركهما عدد من الفنانين منهم محمد الأحمد وباسم مغنية وخالد القيش، وهو من تأليف نادين جابر.