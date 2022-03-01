سمية الخشاب: «عايزة جهاز هضمي زيادة عشان الناس اللي مبتتبلعش»

تفاعلت الفنانة سمية الخشاب، مع متابعيها عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد أن كتبت: «أنا عايزة جهاز هضمي زيادة عشان الناس اللي مبتتبلعش»، لتنهال عليها التعليقات من المتابعين وتتفاعل معهم الفنانة.

سمية الخشاب لاحد المتابعين: اسلك

ورد أحد المتابعين على تغريدة سمية الخشاب، وسألها:«ما هي ما بتتبلعش تهضميها ليه؟»، لترد عليه: «عشان ساعات بتضطر أبلعهم عشان مبقاش rude»، بينما قال آخر: «فيه شوكه في صباعي يا فنانه مش عارف أتحرك»، لترد عليه «الخشاب» قائلة: «اسلك هتطلع لوحدها».

انا عايزه جهاز هضمي زياده عشان الناس اللي مبتتبلعش — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) March 1, 2022

نصائح سمية الخشاب للجمهور

ولم تكن هذة المرة هي الأولى التي تتفاعل فيها سمية الخشاب مع جمهورها عبر صحفتها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتثير الجدل، حيث وجهت منذ يومين بعض النصائح لجمهورها، وقالت: «لو قالك تصبحي علي خير وبعدين دخلتي بعدها بشويه لقيتيه أونلاين، أخلعي».

آخر عمل لسمية الخشاب

يذكر أن آخر عمل لسمية الخشاب كان مسلسل «موسي»، الذي كانت تدور أحداثه في عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

وشارك في بطولته محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، أسماء جلال، هبة جلال، ضياء عبد الخالق، منذر رياحنة، مفيد عاشور، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة