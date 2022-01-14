سمية الخشاب: «السحر زمان كان بيأذيني.. لكن دلوقتي طاقتي نور»

ردت الفنانة سمية الخشاب، على مقدمة برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، حيث تساءلت المذيعة عن ردة فعلها حال إقدام شاب يتراوح عمره ما بين 40 و45 سنة على «عمل سحر»، لها.

إحنا أقوى من السحرة والمشعوذين

وقالت سمية الخشاب: «مش هينفع معايا السحر، خليه يحاول ويفشل، اللي طاقته نور مينفعش معاه السحر، اللي عنده طاقة النور ميخفش، إحنا أقوى من السحرة والمشعوذين والكلام الفاضي ده».

النور محاوطني ومش هيقدروا

وأضافت: «الناس دي في مستوى أقل بكتير، لكن إحنا مع ربنا والنور، زمان أذوني بالأسحار، لكن دلوقتي لأ، النور محاوطني، ومش هيقدروا عليّ».

وكانت سمية الخشاب، أكدت أنها لا تنوي الزواج مرة أخرى، مشيرة إلى أنها تفضل العيش بمفردها، ووصفت الزواج بأنه نظام اجتماعي فاشل، وبالتالي فإنها لا تفكر فيه، وتستمتع بالحاضر الذي تعيشه: «أحلى حاجة في الحياة، أنك تعيشي اللحظة».

وحددت الفنانة بعض الشروط في الشخص الذي قد تقبل الزواج منه، وهي أن يكون طيبًا ولطيفًا ولذيذًا وغنيًا وكريمًا ومحترمًا وأعمى، مؤكدة أنها لا تبحث عن «التريند» ولا تقوم بنشر تغريداتها عبر منصة التغريدات القصيرة تويتر، لهذا السبب، نافية ما تردد بشأن إحالتها للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية، بسبب هذه التغريدات.