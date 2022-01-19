سمية الخشاب في هجوم حاد على المتحرشين: «يتحطوا في قفص أحسن»

شنت الفنانة سمية الخشاب، هجومًا حادًا على المُتحرشين، ومُبرري هذه الظاهرة السلبية، قائلة إنّ: «أي حد يبرر التحرش يبقى عبارة عن شخص متخلف، وميستحقش يعيش وسطنا، ممكن نحطه في قفص أحسن يعيش مع اللي زيه، ويتحرشوا ببعض بعيد عننا».

المنقبات بيتحرشوا بيهم زي اللي لبسهم ضيق

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»: «على فكرة البنات اللي عندهم 4 سنين مبيبقوش لابسين ضيق.. المنقبات بيتم التحرش بيهم زيهم زي اللي لبسهم ضيق».

وعلي فكره البنات اللي عندهم ٤ سنين مبيبقوش لابسين ضيق — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) January 19, 2022

رسالة شديدة اللهجة من سمية الخشاب للمُتحرشين: مش هتتساب وهتتفضح

ووجهت سمية الخشاب، تحذيرًا شديد اللهجة للمتحرشين، قائلة: «أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة، عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تطلع تتكلم، وكلنا هنقف في ضهرها».

شفت مليون قصة عن التحرش في المواصلات

وأضافت «شفت مليون قصة عن التحرش في المواصلات، ولما واحدة تيجي تمسكوا تعلموا الأدب، يقولوا لها خلاص ده راجل كبير ومعلش، ويكتموا على الموضوع، ولما واحدة تحط ميك أب أو تلبس أي حاجة مش على هواهم يجلدوها، حاجه في منتهى القرف».

اقف عادي مفيش منك قلق انت زي اختي https://t.co/VQq3ZlMXwg — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) January 19, 2022

وسخرت سمية الخشاب، من أحد متابعيها، الذي قال لها: «أنا هقف في ضهرك يا فنانة» كنوعٍ من الدعم لها، حال تعرضها لأي محاولة تحرش، إذ ردت عليه بقولها: «أوقف عادي مفيش منك قلق أنتي زي أختي».