رئيس التحرير

محمود مسلم

سمية الخشاب في هجوم حاد على المتحرشين: «يتحطوا في قفص أحسن»

الفنانة «تقصف جبهة متابع»: «أوقف في ضهري عادي.. أنت زي أختي»

كتب:

أحمد حسين صوان
11:36 م | الأربعاء 19 يناير 2022
سمية الخشاب

سمية الخشاب

شنت الفنانة سمية الخشاب، هجومًا حادًا على المُتحرشين، ومُبرري هذه الظاهرة السلبية، قائلة إنّ: «أي حد يبرر التحرش يبقى عبارة عن شخص متخلف، وميستحقش يعيش وسطنا، ممكن نحطه في قفص أحسن يعيش مع اللي زيه، ويتحرشوا ببعض بعيد عننا».

المنقبات بيتحرشوا بيهم زي اللي لبسهم ضيق

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»: «على فكرة البنات اللي عندهم 4 سنين مبيبقوش لابسين ضيق.. المنقبات بيتم التحرش بيهم زيهم زي اللي لبسهم ضيق».

رسالة شديدة اللهجة من سمية الخشاب للمُتحرشين: مش هتتساب وهتتفضح

ووجهت سمية الخشاب، تحذيرًا شديد اللهجة للمتحرشين، قائلة: «أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة، عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تطلع تتكلم، وكلنا هنقف في ضهرها».

شفت مليون قصة عن التحرش في المواصلات

وأضافت «شفت مليون قصة عن التحرش في المواصلات، ولما واحدة تيجي تمسكوا تعلموا الأدب، يقولوا لها خلاص ده راجل كبير ومعلش، ويكتموا على الموضوع، ولما واحدة تحط ميك أب أو تلبس أي حاجة مش على هواهم يجلدوها، حاجه في منتهى القرف».

وسخرت سمية الخشاب، من أحد متابعيها، الذي قال لها: «أنا هقف في ضهرك يا فنانة» كنوعٍ من الدعم لها، حال تعرضها لأي محاولة تحرش، إذ ردت عليه بقولها: «أوقف عادي مفيش منك قلق أنتي زي أختي».

اقرأ المزيد:

سمية الخشاب: «نجوميتي سبقت محمد رمضان ولو كحيت هطلع تريند» فيديو

خبيرة تاروت لـ سمية الخشاب: هترتبطي براجل متجوز «فيديو»

سمية الخشاب: «السحر زمان كان بيأذيني.. لكن دلوقتي طاقتي نور»

سمية الخشاب: الزواج نظام اجتماعي فاشل.. «أنا كده ملكة ومش هكررها تاني»

سمية الخشاب: زواجي من عمر كمال كلام تافه.. الشائعات تطاردني لأني جميلة