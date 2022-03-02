قناة السويس: حققنا أرقاما قياسية غير مسبوقة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عام 2021 كان عام التعافي الاقتصادي، وأن القناة حققت أرقاما قياسية لم تحققها من قبل وصلت لـ20646 سفينة مرت من القناة خلال العام الماضي حققت 6.3 مليار دولار.

وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن قناة السويس حققت في يناير الماضي أعلى إيرادات في تاريخ القناة خلال شهر يناير من السنوات الماضية، وأن إيرادات القناة خلال شهر فبراير هي الأعلى خلال شهر فبراير في تاريخ القناة.

يمكن تغيير الأسعار في أي وقت

وأشار إلى أن زيادات القناة من 5 لـ10% بمنشور مؤقت ويمكن تغييرها بعد فترة وأنها تختلف عن الزيادة السنوية التي يتم إقرارها بشكل سنوي أو تخفيضها حسبما ترى حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن إدارة القناة لديها مرونة لتغيير الأسعار في أي وقت، لافتًا إلى أن القناة شهدت تخفيضات وصلت لـ75% إبان فترة أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن حساب رسوم المرور في قناة السويس ترجع لعدة عوامل منها مكان تحرك السفينة وتكلفة الوقود وغيرها وتكلفةا لطريق البديل وأن رسوم القناة تكون على الحد الأقل لجذب السفن.