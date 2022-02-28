أسامة ربيع: تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير قناة السويس بحلول 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تسعى إلى تنفيذ استراتيجية شاملة تحقق تطويرا متكاملا لمرفق قناة السويس الحيوي بحلول عام 2023.

وأضاف «ربيع»، خلال استقباله الأعضاء المشاركين بدورة التعاون الإفريقي لصناع القرار رقم (14)، أن الاستراتيجية تضمن استمرار العمل على تطوير وصيانة المجرى الملاحي، وتحديث أسطول الوحدات البحرية، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتنفيذ خطة التحول الرقمي.

«ربيع» يستقبل المشاركين في دورة التعاون الإفريقي

واستقبل الفريق أسامة ربيع الأعضاء المشاركين بدورة التعاون الإفريقي لصناع القرار رقم (14)، والتي تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا لكبار قادة القوات المسلحة بعدد من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، برئاسة العميد أيمن عاطف مكي مُشرف الدورة، وبحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال الفريق أسامة ربيع، إن الزيارة تأتي ضمن التعاون المُثمر بين هيئة قناة السويس وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لصقل معارف وخبرات القيادات العسكرية بالدول الصديقة، والتعرف عن كثب على مستجدات المشروعات التنموية واستراتيجية التطوير بالهيئة

إعداد الكوادر والقيادات في أكاديمية ناصر

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن أكادمية ناصر العسكرية العليا تلعب دورا كبيرا في إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات العسكرية، مشيدًا بالخبرات الكبيرة التي تحظى بها الأكاديمية كصرح علمي متخصص في مجال العلوم العسكرية والاستراتيجية.

وتوجه الوفد لمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية للاستماع إلى عرض تقديمي عن قناة السويس، يسرد تاريخها، ويوضح مراحل تطويرها المختلفة، وأهميتها لحركة التجارة العالمية، كما شاهد الوفد فيلميًا توضيحيًا عن نظام الملاحة بقناة السويس، والذي شهد تغيرًا جذريًا مع افتتاح القناة الجديدة حيث ساهم في تحقيق العديد من المزايا الملاحية.

كما شاهد الحضور فيلما وثائقياً عم ملحمة تعويم وانقاذ سفينة الحاويات ايفرجيفن باستخدام التكريك في أعمال الإنقاذ، دون إلحاق أي خسائر بالسفينة والبضائع، وهو ما نال إشادات واسعة من مؤسسات ومنظمات البحرية العالمية.

وتضمن برنامج الزيارة مشاهدة مناورة تدريب لمحاكاة عبور السفن للقناة بقاعة مركز المحاكاة والتدريب البحري، ثم توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، وزيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.