ربيع: أمريكا لم تطلب منا إغلاق قناة السويس أمام سفن روسيا.. «إحنا ممر عالمي محايد»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، إن زيادة رسوم القناة بنسبة تتراوح من 5% إلى 10% هى زيادة دورية تتم سنويا، مبينا أن هذه الزيادة سببها تضاعف حركة التجارة الدولية 6 مرات، وحركة السفن زادت 20% بجانب ارتفاع أسعار المكررات البترولية وزيادة أسعار النقل والنفط.

وأضاف ربيع أن قناة السويس لم ترفع رسوم المرور بها منذ 7 سنوات، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب من مصر إغلاق القناة أمام السفن الروسية، وهناك قوانين عالمية للملاحة البحرية لا تخضع للتقلبات السياسية أو الحروب، ووفق اتفاقية القسطنطينية لا يمكن منع مرور أي سفينة من قناة السويس بسبب الظروف السياسية بين الدول، وتابع قائلا: «إحنا قناة عالمية محايدة لا تقبل هذه الأمور»

رفع رسوم المرور بقناة السويس

وأوضح «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن رفع رسوم القناة يتزامن مع تحرك السوق العالمي، وحاليا يوجد تعافٍ في السوق بعد زيادة نسبة تأجير السفن، مبينا أن رفع الرسوم يعتبر مرسوما ملاحيا ويمكن تقليله إذا حدث تغيير، حيث حققت مصر خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير الماضي أرقاما لم تحقق من قبل، وعبرت في فبراير 1713 سفينة مقابل 1500 سفينة في نفس الشهر العام الماضي، وهذه زيادة بنسبة 12% تقريبا.

إيرادات القناة في فبراير

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن عدد الأطنان التي عبرت القناة في فبراير 100 مليون طن بزيادة 3 أطنان بعد أن كانت 97 طنا في فبراير الماضي، ووصلت الإيرادات إلى 554 مليون دولار مقارنة بـ475 مليون دولار، لافتا إلى أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا تؤثر سلبيا على مصر لأن إيرادات آسيا تعبر عبر رأس الرجاء الصالح وليس القناة، لكن هناك تأثيرا إيجابيا وهو أن أوروبا ستستورد الغاز من منطقة المتوسط، مشيرا إلى أن القناة ستعفي السفن القادمة من الدولة التي تشهد حربا من الرسوم، وحركة السفن مستمرة والقناة مستعدة لأى طارئ يحدث.