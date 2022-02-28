«ستاندرد»: «قناة السويس» ممرا استراتيجيا لعبور النفط والغاز لأوروبا

بينما تعتزم هيئة قناة السويس زيادة الرسوم على السفن العابرة للممر المائي الرئيسي بنسبة تتراوح بين 5% و10% اعتبارًا من 1 مارس، ترى وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن «القناة» ممراً استراتيجياً لعبور الخام النفطي للمنتجين الرئيسيين مثل السعودية.

اعتماد منتجي الخام على القناة

وأضافت «ستاندرد» في مذكرة بحثية: «يعتمد منتجو الخام الرئيسيون، مثل المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات وأذربيجان وكازاخستان والنرويج والكويت وليبيا والجزائر، على قناة السويس لتصدير نفطهم الخام، كما ارتفعت تدفقات المنتجات البترولية في السنوات الأخيرة».

إرسال كمية كبيرة من النافتا إلى آسيا كل أسبوع

وأضافت المذكرة: «ترسل أوروبا كمية كبيرة من النافتا إلى آسيا كل أسبوع، بينما تأتي شحنات كبيرة من وقود الطائرات والديزل من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وتعتبر نقطة ضرورية أيضًا للغاز الطبيعي المسال، حيث تمر كمية ضخمة من الغاز الطبيعي المسال القطري الموجهة للأسواق الأوروبية عبر الممر المائي، رغم أن قطر بدأت في تحويل المزيد من الشحنات إلى آسيا في السنوات الأخيرة».

عبور أكثر من 18 ألف سفينة سنويًا

وتربط قناة السويس التي يبلغ طولها 120 ميلًا البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وهي طريق استراتيجي لشحنات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، وتشهد عبور أكثر من 18 ألف سفينة سنويًا، وفقاً لبيانات هيئة قناة السويس.

نقل 5 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام

ونقلت قناة السويس نحو 5 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام والمنتجات النفطية و31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2019، وفقًا لـ«ستاندرد آند بورز».

زيادة رسوم النقل

وستشهد ناقلات النفط الخام والمنتجات المكررة زيادة بنسبة 5% على رسوم النقل العادية، بينما ستشهد ناقلات الغاز الطبيعي المسال زيادة بنسبة 7%، وستشهد ناقلات الغاز البترولي المسال والناقلات الكيماوية الأصغر حجمًا ارتفاعًا بنسبة 10%.