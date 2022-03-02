عمرو دياب يؤجل ألبومه الغنائي الجديد.. بعد عيد الفطر

كشفت مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب عن أنه لا يفكر جديا في الوقت الراهن في طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي أعلن منذ فترة عن طرحه مع نهاية العام الماضي.

وأكدت المصادر، لـ«الوطن» أن الألبوم الجديد لن يرى النور إلا بعد عيد الفطر المبارك، مع إمكانية طرح أغنية سنجل خلال الفترة الراهنة إذا سمحت الظروف.

عمرو دياب يفكر في طرح أغنية سنجل

وأشار المصدر إلى أن عمرو دياب انتهى فعليا من تسجيل أغلبية أغنيات الألبوم، ومنها دويتو غنائي يجمعه بنجله الوحيد عبدالله الذي وضع صوته عليها خلال وجوده في القاهرة الشهر الماضي.

وألبوم دياب الجديد، يتضمن أغنيات من فريق عمله الذي اعتاد العمل معهم أمثال تامر حسين وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيي وعزيز الشافعي.

عمرو دياب سجل أغنية مع نجله عبد الله

عمرو دياب كان قد اعلن مؤخرا عن عودته للعمل من جديد مع الفنان حميد الشاعري ولكنه لم يكشف بعد عن تفاصيل ذلك العمل.

عمرو دياب كان قد فاجئ الجمهور خلال الأيام الماضية بإعلانه التعاقد مع منصة انغامي لعرض أغنياته عليها بشكل حصري بعد ان قام بحذها من قناته باليوتيوب وهي الأغنيات الخاصة بشركته ناي.

ومن المقرر أن يعلن دياب خلال الأيام المقبلة عن مشروع غنائي جديد يحمل اسم صولا لم يكشف بعد عن تقاصيله وذلك قبل سلسلة حفلاته الغنائية المقرر أقامتها فى دولتي السعودية والإمارات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أغنيات دياب التي طُرحت هي أغنية خلى الحجر ينطق التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر.