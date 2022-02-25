عمرو دياب يتألق في موسم الرياض: سعيد بالزيارة وأشكر كل منظمي الحفل

أعرب النجم الكبير عمرو دياب عن سعادته بالغناء في موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، مشيرًا إلى أنه يشتاق باستمرار للتواجد في السعودية.

والله بحبك موت وأحب برج الحوت



- عمرو دياب من حفله قبل قليل في الرياض pic.twitter.com/mfy1leOl5n — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 24, 2022

وقال عمرو دياب في كلمة لجمهوره بعد أن قام بغناء أغنية «يا أنا يا لأ»: «بتوحشوني من فترة لفترة، بيوحشني آجي هنا وأغني وأبقى معاكم».

عمرو دياب: شكرا لمنظمي موسم الرياض

وأضاف دياب: «أكون سعيدًا في السعودية، وأشكر كل من نظموا لنا الحفلة والقائمين على الموضوع الجميل ده»، وذلك قبل أن يشعل حماس الجمهور بسؤاله «أنتم جاهزين؟»، ليواصل تقديم أشهر أغنياته على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض.

عمرو دياب قدم في الحفل أغنيات بحبه وبرج الحوت وسط صيحات المعجبات اللاتي حرصن على الغناء معه بداية من مقطع «والله بحبك موت وأحب برج الحوت».

وواصل عمرو دياب الحفل بغناء أنت الحظ ورايقة ووياه وقدام مرايتها واتقل وأحلى ونص ويتعلموا.

كما لم يفوت الهضبة الفرصة لتقديم بعض أغنياته القديمة ومنها ميال ونور العين وقمرين ولو عشقاني والعالم الله ووليلي نهاري.

عمرو دياب يتعاقد مع أنغامي على أغنياته

يذكر أن عمرو دياب تعاقد على عرض جميع أعماله التي أنتجتها شركة «ناي» وجميع إصداراته القادمة عبر تطبيق «أنغامي» حصريا ومجانا لتصل إلى أكثر من 75 مليون مستمع من مستخدمي المنصة الشهيرة.

وفي تعليق على هذه الخطوة قال الفنان عمرو دياب: «متحمس جدا لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم».

وتابع: «اخترت أنغامي باعتبارها منصة عالمية تساهم في تقديم الثقافة العربية على الساحة الدولية ، كما أنني أشاركها نفس الرؤى في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم، هذا التعاون سيشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقا مع أنغامي حيث سنتعاون لإيصال رسالتنا معا إلى العالم».