عمرو دياب رفقة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.. مفاجآت في الطريق

شارك الفنان عمرو دياب جمهوره بصورة عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» له مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في مدينة دبي بدولة الإمارات.

لقاء عمرو دياب ومحمد العبار

وجاء اللقاء في إطار استعداد عمرو دياب ومحمد العبار للإعلان عن تفاصيل مشروع تعاون مشترك يجمعهما بين القاهرة ودبي، وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في الرياض على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض، وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وتفاعل الجمهور مع الهضبة واستمتعوا بباقة من أروع أغانيه على مدار ساعتين.

عمرو دياب يتعاون مع أنغامي

وكان عمرو دياب قد أعلن مؤخرا عن تعاونه مع تطبيق أنغامي في خطوة جديدة بحيث سيتيح التطبيق أعمال عمرو دياب الفنية التي أنتجتها شركة «ناي» وستنتجها مستقبلا حصريا ومجانا عبر التطبيق.

وحذف عمرو دياب كل أغانيه من قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وهو الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجعل الجمهور يتساءل عن سبب الحذف الذي كشفه عمرو بعد ذلك.

يذكر أن آخر الأغاني التي طرحها الفنان عمرو دياب هي أغنية لو بتحب وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتقول كلمات الأغنية:

لو بتحب السهر

يلا بينا نسهر

لو بتحب السفر

هسافر ويّاكلو

خايف من العيون يا حبيبي

أحضني مش هظهر

بالنسبة للدلع آه هتدلع معك

لو بتحب الجنان

ما فيش أجن مني

لو بتحب الهدوء

أنا هسكت مش هغنيلو

بتحب الجنان

ما فيش أجن مني

لو بتحب الهدوء

أنا هسكت مش هغني

ده أنا شمعة بتتحرق

وأموت لو نفترق

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