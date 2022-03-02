أغنية «السفر» تجمع أمير هداية مع أبا يزيد.. «فيديو»

تعاون الموسيقي المصري الحائز على جوائز، أمير هداية مع النجم الصاعد أبايزيد لإطلاق أغنيتهما المنفردة الجديدة تحت عنوان «السفر» والتي تأخذ الجمهور في رحلةٍ موسيقيةٍ مميزة.

أغنية السفر تعكس مشاعر الأمل والتفاؤل

وتم تأليف الأغنية الجديدة خلال فترة الأزمة الصحية كغيرها من الأعمال الفنية التي تم إطلاقها مؤخراً، إّلا أنها تعكس مشاعر الأمل والتفاؤل والإيجابية وتمثّل الحب الكبير لخوض تجارب السفر، لتتزامن بشكل مثالي مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية في مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول أمير: «تم تأليف هذه الأغنية لتأخذ المستمعين في رحلةٍ حسيةٍ تحملهم إلى وجهاتهم المفضلة، من خلال كلمات تعبّر عن تقديرنا لقيمة الأشياء بعد فقدانها».

كتب أمير هذه الأغنية وألفها بنيّة أدائها بنفسه، إلاّ أنّه قام بالتعاون مع الفنان أبا يزيد وفق الاقتراح الذي جاء في الوقت المناسب من مساعده أدهم، لينتهي بعمل هذه التحفة الفنية.

أمير هداية كتب أغنية السفر بنفسه

وبدوره قال أحمد أبايزيد في بيان: «حالما سمعت أغنية سفر، لم أتمكّن من مقاومة غنائها مباشرةً فقد سيطرت على جميع أفكاري وأحاسيسي».

ويشير الفنانان إلى انسجامهما مباشرةً أثناء تسجيل الأغنية التي تمثّل نقطةّ مضيئةً في مسيرتهما الفنية.

ويتميز فيديو العمل الجديد بأجوائه الصيفية وأنغام الهيبنوتيك العميقة مع لقطات ومشاهد تصوّر طريق سفر مترافقةٍ مع كلمات الأغنية المكتوبة والصوت الرائع للمغني المصري الصاعد أبايزيد.

ويضيف أمير: «يمتلك أبايزيد موهبةً استثنائية وشخصيةً فريدة وصوتاً جميلاً، كما أنه أبدى تعاوناً كبيراً لإنتاج هذا العمل الفريد».

وتأخذ أغنية السفر المستمعين في رحلةٍ موسيقية عالمية، إذ تجمع بين إيقاعات الطبول المستوحاة من القبائل وتقنيات البوب الغربي مع لمساتٍ عربية كلاسيكية.

وكان العام الماضي حافلاً بالإنجازات بالنسبة لأمير، حيث فاز بجائزة هوليوود للموسيقى في وسائل الإعلام عن عمله في مسلسل دفعة بيروت الذي لاقى نجاحاً باهراً، إلى جانب ترشّحه للفوز بجائزتين آخرتين.

وبعيداً عن هذه الجوائز، تعاون أمير مع جوائز الغرامي لإنشاء فئة جائزة جديدة تسلّط الضوء على الموسيقيين الأكثر تنوعاً من جميع أنحاء العالم، والذين يعتقد أنهم يستحقون تقديراً أكبر على الصعيد العالمي.ويتعاون أبايزيد، عقب نجاح أغنية السفر، مع البرنامج الفني مزيكا صالونات التابع لقناة ريد بل. ويعتزم إطلاق أول ألبوم منفرد له في أبريل.