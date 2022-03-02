أخبار البنوك.. العقوبات الاقتصادية على روسيا أبرز الأحداث

واصل الروبل الروسي خسائره أمس الثلاثاء، حيث انخفض بنسبة 4%، على خلفية غزوها لأوكرانيا وإعلان النظام العالمي عقوبات اقتصادية، فيما يقدر إجمالي انخفاضه بحوالي 30% عن أعلى قيمه حققها خلال العام، بجانب عجز البنك المركزي الروسي عن منع إنهيار عملته الوطنية نتيجة العقوبات رغم رفعه سعر الفائدة على الروبل أول أمس لتصل إلى 20%، بحسب تصريحات إلفيرا نابيولينا، رئيس المركزي الروسي.

الدولار الأمريكي يواصل صعوده

من ناحية أخرى، واصلت العملة الأمريكية صعودها بنسبة 0.2% أمس، ليصل إلى مستوى 96.96.

فيما صرحت شركة سويفت، بانتظارها قائمة البنوك التي تسعى السلطات إلى فصلها عن نظامها للمراسلات المالية العالمية، في ظل توقيع عقوبات اقتصادية على روسيا وحرمانها من نظام «سويفت» الذي يعد النظام النووي الاقتصادي.

البيتكوين تقفز 10.5%.. لتصل إلى 41,663 دولار

على صعيد العملات الرقمية، حققت أكبر عملة مشفرة وأكثرها رواجاً عالمياً، «بيتكوين»، صعوداً بنسبة 10.5% أمس الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 41,663 دولار.

1,3 تريليون دولار.. قيمة أصول روسية مزمع إزالتها من الصندوق السيادي النرويجي

وفي محاولة من دول الاتحاد الأوروبي لتضييق الخناق على «موسكو»، طلبت دولة النرويج من بنكها المركزي تقديم خطة بحلول منتصف مارس 2022، من خلالها يمكن إزالة الأصول الروسية من صندوق الثروة السيادي، البالغ قيمته 1,3 تريليون دولار.

كما طالبت وزارة المالية النرويجية البنك المركزي للبلاد، بإعداد مقترح لتنفيذ عملية بيع الأصول الروسية، على خلفية إصدار وزير المالية قرار بتجميد استثمارات الصندوق في روسيا.

وبالنسبة للتصنيفات الائتمانية، أفاد تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، تخفيضها تصنيفات بنوك روسية، ووضع كيانات ومؤسسات مالية أخرى على قائمة المراقبة السلبية، أبرز تلك البنوك «يونيكريديت بنك إيه أوه»، و«جازبرومبانك» و«ألفا بنك» و«إيه بي إتش فاينانشال» و«رايفيزنبنك».

أوكرانيا تعلن إصدار سندات سيادية لتمويل قواتها المسلحة

فيما يتعلق بأوكرانيا، فتستعد الدولة التي تعرضت للغزو الروسي، لإطلاق سندات حكومية لتمويل نفقات قواتها المسلحة، رغم تصنيفها الإئتماني المنخفض وظروف عدم الاستقرار والنظرة المستقبلية المتشككة، ما يقلل من فرصها للترويج في السوق العالمي، خاصة مع العدوان العسكري الروسي لها.

من ناحية أخرى، تعهدت وزارة المالية الأوكرانية، بالوفاء بإلتزاماتها وديونها وسداد جميع مستحقات حاملي السندات القائمة، داعية المستثمرين الأجانب والشركات ومواطنيها بدعم ميزانيتها عبر شراء إصدارها الجديد من الشندات العسكرية، كاشفة أن سعر السند يعادل 33.27 دولار، كما سيتم تحديد سعر الفائدة في مزاد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإنَّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار كشف عن موافقته على اقتراح باتخاذ خطوات جادة لردع روسيا عن غزوها لأوكرانيا، تزامناً مع بحثه بالتعاون مع شركائه، توفير حزم تمويل طارئه يتم توجيهها للدول الأوروبية المستضيفة للاجئين من أوكرانيا، ستشمل على دعم السيولة للقطاعين الخاص والعام والبلديات المتضررة، وكذلك أوكرانيا والدول الأخرى التي تم حصارها.

من المتوقع أن يأتي المقترح الخاص بعقوبة روسيا في صورة «إجراء صارم»، على حد تعبير البنك الأوروبي، من تعليق وصول العضو، أي موسكو، إلى موارد البنك في «ظروف استثنائية».

كان مجلس إدارة البنك الأوروبي قد صوت على قرار لدعوة المحافظين الموافقة على اتخاذ إجراء صارم روسيا، بمقتضاه يتم تعليق وصولها إلى التمويلات التي يمنحها البنك، وكذلك الاستشارات.

ينتظر القرار تصويت محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال 30 يوم بموجب المادة 8.3 من مواد إنشاء البنك ودستوره، فيما يتطلب تمريره دعم أغلبية لا تقل عن ثلثي عدد المحافظين، وفي الوقت نفسه لا يقل عدد المصوتين عن ثلاثة أرباع إجمالي الكتلة التصويتية للأعضاء.

البنوك المحلية.. تعاقدات جديدة لـ «التعمير والإسكان» مع 54 جهة

وعلى مستوى البنوك المحلية، كشف بنك التعمير والإسكان عن تعاقده مع 54 جهة جديدة لتقديم خدمة تحويل المرتبات على مدار العام الماضي.

فيما افتتح ميد بنك أحدث فروعه بمدينة الشيخ زايد أمس، في إطار خطته للوصول بشبكة فروعه إلى 40 فرع وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء، كاشفاً عن نيته افتتاح فرع آخر بمدينة القاهرة الجديدة قريباً.