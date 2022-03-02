مصرع وإصابة طالبين في واقعتين مختلفتين بسوهاج

شهدت دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مصرع طالب دهسا أسفل عجلات قطار بدائرة المركز، إثر مروره من مكان غير مخصص للعبور صدمه قطار ما أدى إلى إصابته ووفاته، وفي سياق أخر أُصيب طالب في العقد الثاني من العمر مصرعه،بـ«كسر وجرح قطعي بالقدم اليمنى»

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة العسيرات بمصرع شخص بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن القطار «أسوان – القاهرة» دهس «مصطفى ا م» 17 عاما، طالب، ويقيم بدائرة مركز جرجا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ما أدى إلى وفاته.

وأفادت والدته «أسمه ا ع ا» 41 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفت الشبهة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، أصيب طالب في العقد الثاني من العمر مصرعه بـ«كسر وجرح قطعي بالقدم اليمنى»، بدائرة مركز طما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوصول «علي م ع ر»، 15 عاما، طالب، ويقيم بدائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي، مصابًا بـ«كسر وجرح قطعي بالقدم اليمنى».

وأفاد جده «علي. ر. ع»، 60 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء سير المذكور بذات الناحية اصطدمت به دراجة بخارية قيادة «يسي ك و ج»، 20 عاما، نجار، ويقيم دائرة المركز، ما أدى لإصابته واتهمه بإحداثها ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد الدراجة البخارية بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالمذكور ولم يتمكن من مفاداته.