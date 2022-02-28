إزالة 1246 حالة تعد على النيل والمجاري المائية في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 1246 حالة تعد على نهر النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 141 ألفا و198 مترا مربعا على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كل التعديات، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك منذ صدور توجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

تعامل حاسم مع التعديات للحفاظ على المقدرات المائية

وأكد محافظ سوهاج، أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على الممجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه، أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزلات، شملت تنفيذ 750 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 41405 أمتار مربعو، و104 قرارات إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12735 مترا مربعا، و392 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 87058 مترا مربعا.

3 مراحل للموجة 19

وفي سياق آخر، أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، التنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية على مدار اليوم وغرفة العمليات بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بجميع المراكز والمدن والقرى المختلفة، مشيرا إلى أن الموجة 19 يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث تمت المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير الجاري، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.